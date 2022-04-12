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За год в Казахстане произошло 68 ДТП с участием мопедов и самокатов - МВД

Автор:  
Серик Сабеков
12 Апреля 2022, 15:42
За год в Казахстане произошло 68 ДТП с участием мопедов и самокатов - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедший год в Казахстане произошло 68 ДТП с участием мопедов и самокатов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За три месяца этого года с участием мопедов, самокатов дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. В прошлом году была зарегистрировано 68 таких ДТП, к сожалению, один человек погиб и 68 человек получили травмы. Данный вопрос очень острый, мы его и в прошлом, и в этом году рассматривали. Вы сами знаете самокаты, мопеды, мотоциклы часто нарушают правила дорожного движения», - сказал Атыгай Арыстанов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, часто водители таких транспортных средств ездят без шлема.

«Таких моментов очень много. Здесь бы я хотел обратить внимание родителей и взрослых, вот самокаты мы покупаем детям, мотоциклы, мопеды. Мы должны понимать, что это риск, мы должны понимать, прежде чем покупать, что это не игрушки, а средство передвижения. Скоро начнется лето, и поэтому я хотел бы на этот вопрос обратить особое внимание. Подумайте и посмотрите, стоит ли брать мотоцикл или мопед. Ведь на них нет ни зеркал, не поворотников - это большой риск», - подчеркнул Атыгай Арыстанов.

ДТП   Происшествия   МВД РК  
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