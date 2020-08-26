За год работы в столичный Центр семьи «Жанұя» обратились свыше 23 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В центре поддержки столичные семьи получают юридическую, психологическую и социальную помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Уже год в Нур-Султане работает Центр поддержки института семьи «Жанұя». На ее площадке столичные семьи могут получить юридическую, психологическую и социальную помощь. Обратившимся помогают найти работу, пройти профобучение, получить информацию о социальных и жилищных программах, а также принять в них участие. Специалисты центра оказывают поддержку в оформлении всех видов пособий, установлении опекунства, рассказывают о возможностях по открытию нового бизнеса.

Всего со дня открытия в центре приняли 23 039 обращений по 42 017 вопросам. Большая часть вопросов, с которыми пришли люди, касаются получения адресной социальной помощи – 22 620, государственного пособия – 6 278 и жилья — 3 020.

В ЦПИС организована работа 12 госорганов и организаций квазигосударственного сектора. Можно получить консультации и услуги таких структур, как НАО «Правительство для граждан», Региональная палата частных судебных исполнителей, управления акимата города, Центр занятости населения, Жилищный фонд, Жилстройсбербанк, Единый накопительный пенсионный фонд, Фонд социального медицинского страхования, АО «Казпочта» и правоохранительные органы.

При «Жанұя» также действует Центр поддержки по развитию собственного бизнеса для матерей города «Кәсіпкер ана». Многодетные и малообеспеченные семьи могут здесь найти поддержку по созданию своего бизнеса с нуля. Для этого проводятся мотивационные бизнес-тренинги с успешными женщинами Self Made, которые делятся своим опытом в создании прибыльного дела.

На площадке Центра «Жанұя» открыта и общественная приемная акима Нур-Султана. Прием граждан по графику ведут и главы районов, руководители управлений и других организаций.

Кроме того, в центре проводятся мероприятия, направленные на развитие духовных ценностей, оказание благотворительной помощи, а также ярмарки вакансий и семинары-Р абота Центра поддержки института семьи «Жанұя» возобновилась с 13 мая.

Прием осуществляется с соблюдением санитарных норм.

При этом все услуги центра можно получить в режиме онлайн либо воспользоваться следующими номерами: 57-87-00, 57-88-88.