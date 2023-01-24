За год овощи в Казахстане подорожали почти на 20%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам декабря 2022 года цены на свежие овощи выросли в годовой динамике на 19,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

Наибольший рост цен зафиксирован в Алматинской области: плюс 32,2% за год. Далее идут Туркестанская (плюс 30,3%) и Улытауская (плюс 27,1%) области. Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Западно-Казахстанской области: на 4,6%. Среди 20 регионов страны цены на свежие овощи снизились лишь в Павлодарской области: на 2,7%.

Резко выросли в цене огурцы (на 47,9%, до 931 тенге за кг), репчатый лук (на 40,6%, до 124 тенге), помидоры (на 22,2%, до 764 тенге), картофель (на 11,9%, до 155 тенге), также несколько подорожала свекла (на 1,5%, до 235 тенге). Цены на морковь уменьшились за год на 0,8%, до 145 тенге, белокочанная капуста подешевела на 15,2%, до 102 тенге за кг.

Что касается импорта овощей, по итогам января–октября 2022 года заметно вырос ввоз в РК перцев (в 2,8 раза, до 28,3 тысяч тонн), огурцов и корнишонов (на 85,7%, до 9,4 тысяч тонн), чеснока (на 76,2%, до 4,1 тысяч тонн), бахчевых культур (на 73,2%, до 62,1 тысяч тонн), капусты (на 61%, до 107,6 тысяч тонн) и помидоров (на 45%, до 56 тысяч тонн).

Сократился импорт картофеля (на 31,8%, до 47 тысяч тонн), репчатого лука (на 11,3%, до 196,2 тысяч тонн), столовой моркови (на 3,4%, до 41,1 тысяч тонн), баклажанов (на 2,6%, до 2,3 тысяч тонн) и столовой свеклы (на 0,7%, до 9,3 тысяч тонн).

В сегменте экспорта овощей выросли поставки из РК на внешние рынки перцев (на 63,6%, до 1,4 тысяч тонн), столовой свеклы (на 62%, до 1,1 тысяч тонн), бахчевых культур (на 56,1%, до 38,4 тысяч тонн), столовой моркови (на 32,1%, до 3,6 тысяч тонн), репчатого лука (на 31,8%, до 109,9 тысяч тонн) и чеснока (на 18,5%, до 474,5 тонны).

Сократился экспорт капусты, огурцов и корнишонов, помидоров, баклажанов.

По основным видам овощей импорт в РК в разы превосходит экспорт из республики. По итогам января–октября 2022 года импорт баклажанов превышал экспорт в 39,8 раза, перцев — в 20,5 раза, капусты — в 12,4 раза, столовой моркови — в 11,5 раза, столовой свеклы — в 8,8 раза, чеснока — в 8,7 раза, помидоров — в 3,6 раза, огурцов — в 2,2 раза, репчатого лука — в 1,8 раза, бахчевых культур — в 1,6 раза. Только экспорт картофеля превысил импорт в 2,9 раза.