За год Нацсовет проделал большую работу - Асель Назарбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За год Нацсовет через активную работу своих членов проделал большую работу. Так считает руководитель отдела международных исследований КИСИ при Президенте РК Асель Назарбетова.

По ее словам, в Казахстане с 2019 года действует Национальный совет общественного доверия при Президенте РК в качестве ключевого консультативно-совещательного органа, важнейшей миссией которого является укрепление конструктивного диалога между обществом и властью.

В мире общественные советы, способствующие эффективному участию представителей гражданского общества в государственной деятельности в целом, дифференцируются в зависимости от формы организации и сферы деятельности, в которой они заняты. К примеру, в таких развитых странах, как Великобритания, Германия, Дания, Швеция, и Нидерланды функционируют специализированные общественные советы по предупреждению преступлений.

Так, общественный совет в Дании осуществляет помощь и содействие государственным органам в поиске результативных способов наказания молодых людей и лиц подросткового возраста. Экономический, Социальный и Экологический Совет во Франции как консультативная ассамблея обеспечивает участие различных социально-профессиональных групп в формировании и пересмотре экономической, социальной и экологической политики государства.

«НСОД отличается от мировых аналогов тем, что его деятельность направлена на разработку предложений и рекомендаций по всему спектру особо значимых вопросов государственной политики с учетом взглядов и мнений представителей общественности, политических партий, а также гражданского сектора. За год существования НСОД через активную работу своих членов проделал большую работу. Одним из главных результатов необходимо отметить принятие законов о мирных собраниях, о выборах, о политических партиях», - отметила эксперт.

Следующий блок проблем, который обсуждался на третьем заседании НСОД с участием Президента РК К.К.Токаева, касался развития человеческого капитала, в частности сферы образования. Необходимо отметить, что проблемы, накопившиеся в данной сфере, остро проявили себя во время пандемии коронавируса. Недостатки и слабое развитие системы образования, особенно в части использования цифровых технологий, были отмечены даже в развитых государствах.

«Все страны в перспективе будут пересматривать свои политики в сферах образования и здравоохранения. Глава государства, выступая на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, также особо акцентировал внимание на важности коренных преобразований в обозначенных сферах. В этой связи, неслучайно на повестку дня НСОД выдвинуты вопросы по развитию человеческого капитала, включающие в себя образование и науку.

Хотелось бы выразить надежду, что в результате обсуждений в рамках НСОД и конструктивных предложений его членов по вопросам образования будут приняты соответствующие решения, проведены реформы и скорректирована государственная политика, направленная на качественное улучшение сфер образования и науки, в котором заинтересован каждый гражданин Казахстана. Особенно необходимо решить проблему разрыва между городскими и сельскими образовательными учреждениями, устранить цифровое неравенство между ними, уделить пристальное внимание подготовке педагогических кадров», - добавила Асель Назарбетова.