За год мировой поток иностранных туристов сократился сразу почти вчетверо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Показатели Казахстана также обрушились: количество туристов из других стран сократилось в 3,6 раза. В стране создана организация, призванная вывести отрасль из кризиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Пандемия COVID-19 ударила по туризму во всём мире. Так, если в первом квартале 2020 года глобальные показатели въездного туризма уступали данным предыдущего года всего на 28,6%, то уже во втором квартале, когда по всему миру вводились самые жёсткие карантинные ограничения вплоть до полного локдауна, мировой поток интуристов сократился сразу в 18,4 раза (а в РК в этот же период — в 16,7 раза). В целом за 2020 год, согласно данным Всемирной туристской организации, мировой поток иностранных туристов уменьшился в 3,8 раза.

В Казахстане за три квартала «коронакризисного» 2020 года (данных за последний квартал пока нет) количество туристов, въехавших в страну, снизилось сразу в 3,6 раза, до 1,8 млн человек, против 6,4 млн человек в аналогичном периоде годом ранее. Число туристов, выехавших из РК, составило всего 2,4 млн человек — в 3,4 раза меньше, чем в 2019 году. Внутренний туризм также в минусе — на 60,3%, до 3,1 млн человек.

Число посетителей, обслуженных за три квартала гостиницами, отелями и прочими местами размещения в РК, составило всего 2,6 млн человек — почти вдвое меньше, чем годом ранее. При этом иностранные туристы составили лишь 7,5% от общего числа посетителей, против 15,5% в аналогичном периоде год назад.

Количество самих гостиниц, хостелов, санаториев и прочих мест размещения сократилось за год на 3,9%, до 3,5 тыс. по итогам третьего квартала 2020 года. Заполняемость гостиниц из-за локдаунов и прочих связанных с пандемией ограничений обрушилась до 16,7%, против почти 24% в 2019 году.

В ситуации серьёзного урона общемировой туристической отрасли в Казахстане для поддержки сферы создан Ресурсный центр Qazakhstan Travel and Tourism Council.

Ресурсный центр призван сопровождать инновационные программы в сфере туризма в соответствии с современными требованиями экономики регионов РК и страны в целом. Сконцентрированные в центре инновационные технологии будут способствовать взаимодействию с другими участниками и заинтересованными сторонами в области развития туризма, что позволит добиться максимального эффекта при минимизации инвестиций.

Цели и задачи центра Qazakhstan Travel and Tourism Council: оказание представителям турбизнеса услуг по сопровождению и структурированию проектов; лоббирование и девелопмент новых проектов с нуля; обучение проектному менеджменту, включая авторские тренинги по проектному управлению и прочее.

Стоит отметить: у туризма в Казахстане потенциал достаточно высок. Это видно как по росту показателей туристской отрасли до пандемии, так и по международным рейтингам. Так, в «докарантинном» 2019 году в рейтинге конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма страна занимала 80-е место, поднявшись на одну строчку в сравнении с более ранними показателями. Индекс Казахстана вырос на 2,2%, до 3,7.

Для сравнения: соседний Кыргызстан занимал лишь 110-е место, что, впрочем, тоже лучше, чем ранее. Лучшие страны в рейтинге — Испания, Франция и Германия, худшие — Йемен, Чад и Либерия.

Рейтинг охватывает 140 стран и учитывает ряд факторов, обеспечивающих устойчивое развитие сектора путешествий и туризма, что способствует росту и конкурентоспособности экономики страны в целом.

В том же докризисном 2019 году Казахстан являлся одним из самых быстрорастущих национальных брендов, по данным британской консалтинговой компании Brand Finance. В сотне лучших страна заняла 44-е место — на 7 позиций выше, чем годом ранее.

Более того, эту же позицию стране удалось сохранить и в 2020 году, несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом и стагнацией экономики во всём мире.

Согласно отчёту, сильный национальный бренд, национальный имидж страны активно способствует развитию въездного туризма и является драйвером экономического сотрудничества с другими странами.