За год 600 акмолинских детей пройдут реабилитацию в реабилитационном центре «Камкорлык»

28 Ноября 2022, 15:11

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 444 ребенка прошли реабилитацию за 10 месяцев текущего года в реабилитационном центре «Камкорлык», открывшемся на базе Многопрофильной областной детской больницы. Об этом сообщила на прошедшем брифинге и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Бибигуль Омарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы все знаем, 2022 год – объявлен Годом детей. С 10 января 2022 года на базе Многопрофильной областной детской больницы начата работа реабилитационного центра «Камкорлык». Данный центр предназначен для детей с поражением центральной и периферической нервной системы, врожденных пороков головного и спинного мозга. Реабилитационный центр рассчитан на одновременное пребывание до 50 детей на один заезд. План на 2022 год – 600 детей. За 10 месяцев 2022 года прошли реабилитацию 444 ребенка», - поделилась спикер.

По словам Б. Омаровой, на базе Степногорской многопрофильной городской больницы в феврале 2022 года открылся Центр раннего вмешательства для медико-социальной реабилитации и педагогической коррекции детей раннего возраста – от трех месяцев до трех лет. Проводится медицинская реабилитация третьего этапа в условиях круглосуточного и дневного стационара. На данный момент развернуты две койки круглосуточного и 16 коек дневного пребывания. План на 2022 год – 15-16 случаев в условиях круглосуточного пребывания, 169 случаев в условиях дневного пребывания.

Всего состоит на учете с нарушениями опорно-двигательного аппарата 540 детей, с диагнозом ДЦП – 504 ребенка.

«В Акмолинской области продолжено развитие государственно-частного партнерства. Так, в лице частного партнера ТОО «Viamedis» реализовано строительство нового клинико-реабилитационного центра с поликлиникой стоимостью 1,12 млрд тенге. Мощность поликлиники – 500 посещений в две смены. Центр оказывает первично медико-санитарную помощь и консультативно-диагностическую помощь для прикрепленного населения в рамках ГОМБП, а также для населения города и области стационарозамещающую, стационарную помощь в рамках ГОБМП и ОСМС, лабораторные услуги, профилактическую, социальную и психологическую помощь, хирургическую и терапевтическую помощь, лучевую и функциональную диагностики, дневной стационар и стационар на дому, восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию и многое другое», - добавила спикер.

Для оказания стационарозамещающей помощи организован дневной стационар на 46 коек. Для проведения диагностических исследований в скором времени будет функционировать клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики с КТ, МРТ и цифровым рентгеном.