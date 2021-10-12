За езду в нетрезвом виде арестовали жительницу Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау женщина-водитель за езду в нетрезвом виде арестована решением суда на 15 суток, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники, отвечающие за видеонаблюдение в Центре оперативного управления Атырау, на улице Владимирского заметили подозрительное движение Toyota RAV4 и передали ориентировку патрульной полиции. При проверке у находившейся за рулем женщины был обнаружен запах алкоголя. Заключением медицинской экспертизы установлено, что 40-летняя автоледи находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении неё составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК «Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Решением суда автоледи лишена права управления транспортным средством на семь лет и арестована на 15 суток.

С начала года в регионе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены почти 500 человек.