За езду по тротуарам наказали мотоциклистов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские усилили патрулирование по улице Жамбыла в ночное время. Здесь любят гонять по ночам мотоциклисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, движение мотоциклов по этой улице в ночное время запрещено. Особое внимание уделяют полицейские местам сбора мотогонщиков.

«В последнее время количество жалоб на мотоциклистов со стороны горожан уменьшилось. Экипажи автопатрулей на инструктаже получают установку о недопущении нарушений тишины со стороны владельцев мотоциклов. Постоянно проводим с ними беседы. Напоминаем, что шум с 23-х часов вечера до 6-ти часов утра влечет штраф в размере 5 МРП (14,5 тысячи тенге). Ответственность предусмотрена и за прямоточную систему выхлопа. Незаконное переоборудование влечёт штраф в размере 15 МРП (43,7 тысячи тенге)», - сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.

В Петропавловске 12 мотоциклистов уже понесли ответственность за различные правонарушения, из них 5 — за шум по ночам. В числе других нарушений — езда по тротуару, создание аварийной обстановки, управление в состоянии алкогольного опьянения и управление без соответствующих документов.