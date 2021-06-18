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    15:20, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    За езду на крыше автобуса задержан 18-летний житель Аксу

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Парень пошел на это ради шума в соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При мониторинге социальной сети Instagram в одном из павлодарских пабликов опубликовано видео, где молодой человек в городе Аксу Павлодарской области проехался на крыше городского автобуса», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По опубликованному видео полицейские провели проверку.

    «17 июня, около 13.00, в городе Аксу, по улице Астана, молодой человек с автобусной остановки перепрыгнул на крышу городского автобуса и проехался так. При движении автотранспорта молодой человек выражался нецензурной бранью», - сообщил начальник местной полицейской службы отдела полиции города Аксу Павлодарской области Арман Рахметов.

    По его словам, полицейские установили нарушителя. Им оказался 18-летний горожанин. В отношении него возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП («Мелкое хулиганство»), материал направлен в суд для принятия меры наказания.

    В полиции отметили, что молодой человек пошел на такой шаг ради хайпа в социальной сети.


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