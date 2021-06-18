За езду на крыше автобуса задержан 18-летний житель Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Парень пошел на это ради шума в соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При мониторинге социальной сети Instagram в одном из павлодарских пабликов опубликовано видео, где молодой человек в городе Аксу Павлодарской области проехался на крыше городского автобуса», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По опубликованному видео полицейские провели проверку.

«17 июня, около 13.00, в городе Аксу, по улице Астана, молодой человек с автобусной остановки перепрыгнул на крышу городского автобуса и проехался так. При движении автотранспорта молодой человек выражался нецензурной бранью», - сообщил начальник местной полицейской службы отдела полиции города Аксу Павлодарской области Арман Рахметов.

По его словам, полицейские установили нарушителя. Им оказался 18-летний горожанин. В отношении него возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП («Мелкое хулиганство»), материал направлен в суд для принятия меры наказания.

В полиции отметили, что молодой человек пошел на такой шаг ради хайпа в социальной сети.