За эти годы вернули на родину один млн казахов – Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о возвращенных на родину этнических казахов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я всегда говорю: Малайзия была 16 млн, как мы. Через 40 лет там стало 60-70 млн человек. Но ситуация сейчас другая, стали культурными, стали планировать семьи сейчас. Но все равно, думаю, будет нормально», - сказал Нурсултан Назарбаев в документальном фильме Оливера Стоуна «Qazaq. История золотого человека».

По словам Елбасы, у нас идет естественный прирост.

«Кроме того, в эти страшные годы – революция, война, голодомор – разъехались в разные стороны 3-4 млн казахов. За эти годы я вернул один млн человек, с детьми, со всеми пригласили. Работу дали, подъемные дали, они уже живут и этот поток продолжается. Мы никому не отказываем в возвращении этнических казахов на свою родину. Так что процесс продолжается», - подчеркнул Н. Назарбаев.