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За эти 30 лет Независимости Казахстан достиг больших успехов – посол Турции

Автор:  
Серик Сабеков
2 Марта 2021, 18:03
За эти 30 лет Независимости Казахстан достиг больших успехов – посол Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году исполняется 29 лет с момента установления дипломатических отношений между Турцией и Казахстаном. Об этом и многом другом в интервью МИА «Казинформ» рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане г-н Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. Турция первой признала суверенитет Казахстана. Вместе с тем в марте исполняется 29 лет со времени установления между Турцией и Казахстаном дипломатических отношений. 30 лет могут являться большим сроком для человеческой жизни, однако, это совсем короткий срок для нации и государства. За эти 30 лет мы увидели, как Республика Казахстан достигла больших успехов в своем развитии и сделала очень многое. Казахстан – молодое государство, однако мы знаем, что за этими тридцатью годами лежит еще и большая история, уходящая в глубь веков», - сказал в беседе Уфук Экиджи.

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Дипломат также отметил общую историю наших народов, которая связана с Тюркским каганатом. Посол подчеркнул, что эта часть истории является очень важной для наших народов.

Было отмечено, что отношения между Турцией и Казахстаном развиваются во взаимовыгодном и разностороннем ключах в таких сферах, как торговля, инвестиции, культура, туризм, медицина, образование, военное сотрудничество и других

В ходе интервью были затронуты и другие аспекты двусторонних отношений между нашими государствами. Полный текст интервью можно прочитать здесь.


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