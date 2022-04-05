РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:35, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    За экономическую контрабанду задержан иностранный гражданин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме «лжетранзита», осуществил незаконный ввоз на территорию Республики Казахстан сигарет весом 22 тонны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    «По ранее разработанному преступному плану, злоумышленник управляя грузовым автомобилем с сигаретами, фиктивно заявленными к транзиту из Азербайджана в Афганистан, по территории Республики Казахстан с морского порта «Курык» Мангистауской области до Жамбылской области, однако был задержан с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области.

    Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства». – говорится в публикации в официальном Telegram-канале пресс-службы АФМ РК.


    Кадр из видео




    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Экономика Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!