За экономическую контрабанду задержан иностранный гражданин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме «лжетранзита», осуществил незаконный ввоз на территорию Республики Казахстан сигарет весом 22 тонны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

«По ранее разработанному преступному плану, злоумышленник управляя грузовым автомобилем с сигаретами, фиктивно заявленными к транзиту из Азербайджана в Афганистан, по территории Республики Казахстан с морского порта «Курык» Мангистауской области до Жамбылской области, однако был задержан с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области.

Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства». – говорится в публикации в официальном Telegram-канале пресс-службы АФМ РК.

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