За экономическую контрабанду сжиженного газа осудили директора предприятия Шымкента
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли факт контрабанды сжиженного газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Агентства.
«Следствие установило, что в период с 2020-2021 годы директор одного из предприятий Шымкента Г. Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
В последующем Г. Черкасова незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан.
При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился.
Г. Черкасова приговорена к штрафу в размере 4,3 миллионов тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.
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