За экологические нарушения в Павлодарской области приостановили работу 4 предприятия

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В первом полугодии в Павлодарской области выявлены 116 нарушений требований экологического законодательства и наложены 113 штрафов на семь миллионов 712 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Объёмы выбросов в первом полугодии 2018 года составили 344,83 тысячи тонн при лимите 968,5 тысяч тонн, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 47 тысяч тонн, или на 15,7 процента, - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя департамента экологии по Павлодарской области Жомарт Каримов. - Причиной роста выбросов является увеличение выработки электроэнергии на теплоэнергетических предприятиях».

В ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» выработано на 52 процента больше электроэнергии, чем в 2017 году, поэтому объёмы выбросов в атмосферу увеличились на 40,2 тысяч тонн, или на 62 процентов, сообщил он. Похожая ситуация сложилась и на ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана», которая на 41 процент увеличила выработку электрической энергии, что привело к увеличению выбросов на 18 тысяч тонн.

«Деятельность департамента экологии будет направлена на усиление мониторинга за качеством атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон «экологически» проблемных предприятий, в том числе в период неблагоприятных метеорологических условий.

При выявлении превышений предельно-допустимой концентрации вредных химических соединений в атмосферном воздухе, представляющих угрозу здоровью населения и качеству окружающей среды, результаты исследований будут направлены в местные исполнительные и представительные органы для принятия совместных решений», - заявил Ж. Каримов на встрече.

Одним из наиболее оптимальных способов борьбы с предприятиями, наносящими вред окружающей среде, он назвал проведение внеплановых проверок, чтобы изучать причины повышенного содержания вредных веществ и оценивать объективность принятых технических и технологических мероприятий по снижению выбросов.

«В случае выявления на стационарных источниках выбросов фактов превышения экологических нормативов на предприятия будут наложены штрафные санкции. Полагаю, что результаты эффективной работы позволят улучшить экологическую обстановку в регионе и повысит доверие населения к институтам государственной власти», - заявил чиновник.

В первом полугодии 2018 года, по его словам, департамент провёл 80 проверок - выявлены 116 нарушений требований экологического законодательства, наложены 113 штрафов на 7 миллионов 712 тысяч тенге. Уже взысканы 74 штрафа на 3 миллиона 999 тысяч. Кроме этого, выданы 18 предписаний о возмещении экологического ущерба почти на 53 миллиона 207 тысяч тенге.

«Решением судов приостановлены четыре объекта, осуществлявших деятельность в нарушение экологических требований. Основными видами выявленных нарушений являются несоблюдение экологических требований при обращении с отходами», - сказал Жомарт Каримов.

В Павлодарской области согласно данным департамент экологии насчитывается 337 незаконных стихийных свалок твёрдых бытовых отходов.