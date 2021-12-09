За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
КАРАГАНАДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками миграционной службы Линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная в аэропорту города Караганды была выявлена 34-летняя гражданка Российской Федерации за нарушение законодательства Казахстана о гражданстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.
Об этом рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев. По его словам, в отношении женщины составлен административный протокол по части второй статьи 496 КоАП РК «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства».
«Решением Бухар-Жырауского районного суда Карагандинской области гражданка привлечена к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан», - резюмировал О. Бекиев.
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