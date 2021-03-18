За двойное гражданство уволили чиновников в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах выявления двойного гражданства у чиновников сообщил директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Активные мероприятия по выявлению двойного гражданства у государственных служащих проводятся с первого сентября прошлого года, то есть с момента озвучивания Главой государства своего Послания народу Казахстана», - сказал Ерлан Сапаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
По его словам, за этот период был выявлен ряд таких фактов.
«До сегодняшнего дня нам известно о двух фактах наличия двойного гражданства у госслужащих. Это руководитель ууправления спорта и физической культуры города Шымкента Почивалов Олег Владимирович и главный специалист, госинспектор департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по Акмолинской области. Оба эти гражданина в настоящее время уволены с государственной службы», - рассказал Ерлан Сапаров.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести мораторий на занятие должностей на государственной службе. Об этом сообщил директор департамента государственной службы АДГС Жаркын Тлеукенов.
«Соответствующий проект указа находится сейчас на рассмотрении. В рамках данного проекта вопрос введения моратория на занятие должностей до 1 июля рассматривается», - сказал Жаркын Тлеукенов.
- Две товарные биржи признаны готовыми к торгам битумом и бензином
- Знание казахского языка будет обязательным при поступлении в Академию госуправления - АДГС
- Статус служб управления персоналом госорганов пересмотрят в Казахстане
- Институт контрактных служащих внедрят вКазахстане
- Когда состоится второй набор в Президентский кадровый резерв
- Практику прохождения госслужащими стажировок в международных организациях намерены ввести в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана