За двойное гражданство уволили чиновников в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах выявления двойного гражданства у чиновников сообщил директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активные мероприятия по выявлению двойного гражданства у государственных служащих проводятся с первого сентября прошлого года, то есть с момента озвучивания Главой государства своего Послания народу Казахстана», - сказал Ерлан Сапаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

По его словам, за этот период был выявлен ряд таких фактов.

«До сегодняшнего дня нам известно о двух фактах наличия двойного гражданства у госслужащих. Это руководитель ууправления спорта и физической культуры города Шымкента Почивалов Олег Владимирович и главный специалист, госинспектор департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по Акмолинской области. Оба эти гражданина в настоящее время уволены с государственной службы», - рассказал Ерлан Сапаров.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести мораторий на занятие должностей на государственной службе. Об этом сообщил директор департамента государственной службы АДГС Жаркын Тлеукенов.

«Соответствующий проект указа находится сейчас на рассмотрении. В рамках данного проекта вопрос введения моратория на занятие должностей до 1 июля рассматривается», - сказал Жаркын Тлеукенов.