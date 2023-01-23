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За двойное гражданство россиянка заплатит почти 700 тысяч тенге штрафа

23 Января 2023, 21:33
За двойное гражданство россиянка заплатит почти 700 тысяч тенге штрафа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Крупный штраф оплатит россиянка за двойное гражданство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

34-летняя гражданка РФ привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 200 МРП (690 тысяч тенге).

С начала года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано одно уголовное правонарушение по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК». А также по статье 517 КоАП РК к административной ответственности привлечено свыше 50 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Республике Казахстан, в том числе 14 иностранцев выдворены за пределы страны с закрытием срока въезда на пять лет.

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента Мадияр Айтуганов.

«Так, сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции на станции Мангистау в аэропорту Актау была задержана 34-летняя гражданка РФ за нарушение законодательства Казахстана о гражданстве», – отметил первый заместитель начальника ДП Мадияр Айтуганов.

По его словам, в отношении иностранки составлен административный протокол по части второй статьи 496 КоАП РК «Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства».

Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Актау, гражданка РФ привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 200 МРП (690 тысяч тенге).

Во взаимодействии с пограничной службой КНБ РК за наличие двойного гражданства привлечено всего к ответственности восемь лиц.


Фото: polisia.kz


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