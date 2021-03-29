За двойное гражданство наказали жительницу Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Нарушения законодательства Республики Казахстан о гражданстве выявляют жамбылские таможенники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кордайском районном суде рассматривалось административное дело в отношении гражданки Б., которая нарушила законодательство Республики Казахстан о гражданстве.

«Нарушения состоят в несообщении в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства», - пояснили в пресс-службе Кордайского районного суда.

В ходе судебного процесса выяснилось, что 11 марта 2021 года при пересечении Государственной границы Республики Казахстан с Кыргызской Республикой, в пункте пропуска Карасу, у гражданки Б. был выявлен зарубежный паспорт.

«Это идентификационная карта Кыргызской Республики на имя этой гражданки, - пояснили в суде. - Тем самым нарушено законодательство нашей страны о гражданстве, выразившееся в несообщении в установленные законодательством Казахстана сроки факта приобретения иностранного гражданства».

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину.

«Постановлением суда Б. признана виновной по части 2 статьи 496 КоАП РК, и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей, то есть 583 400 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщает пресс-служба Кордайского районного суда.