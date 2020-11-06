За двойное гражданство 500 тысяч тенге заплатит жительница Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 500 тысяч тенге должна заплатить жительница Атырауской области за то, что 13 лет имела незаконное двойное гражданство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Выяснилось, что в 1998 году женщина вышла замуж за россиянина и переехала в Российскую Федерацию. В 2007 году она приняла гражданство РФ, но не сообщила об этом в органы внутренних дел РК в положенный 30-дневный срок и не сдала казахстанское удостоверение личности.

Также установлено, что в период с 2012 по 2019 годы она неоднократно въезжала в РК и выезжала из страны по паспорту РФ. Женщину доставили в отдел полиции Курмангазинского района.

«В отношении гражданки составлен административный протокол по ч. 2 ст. 496 КоАП РК «Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства», на гражданку наложен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей», - отметили в ДП.