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За двое суток из снежных заносов в Актюбинской области спасли 27 человек

15 Февраля 2022 05:27
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За двое суток из снежных заносов в Актюбинской области спасли 27 человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За два дня в Актюбинской области из снежных заносов во время сильной метели было спасено 27 человек , в том числе двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

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На сегодняшний день дороги в области открыты, однако в выходные дни в регионе бушевала метель, скорость ветра местами достигала 20 метров в секунду, из-за чего были закрыты ряд трасс.

Из-за непогоды движение транспорта на дорогах республиканского значения приостанавливали дважды. Однако, несмотря на предупреждения, люди выезжали в дальние поездки и застревали в снежных заносах.

«За два дня сотрудники ДЧС спасли из снежных заносов 25 взрослых и двоих детей, эвакуировали 35 человек», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Так, на трассе Актобе — Астрахань в результате столкновения двух автомашин пострадал мужчина, который застрял в салоне авто. Спасатели вытащили его, применив спецоборудование, и передали врачам скорой помощи.

Жители Абайского сельского округа Хромтауского района выехали на рыбалку и потерялись во время метели. Спасатели нашли их, доставили в город Хромтау.

Также сотрудники ДЧС области перевезли людей, застрявших в машинах в Хромтауском и Мартукском районах.

Департамент по ЧС области в очередной раз напоминает актюбинцам о необходимости учитывать погодные условия при выезде из дома, а также уточнять, открыты ли дороги.


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#Актюбинская область   #Транспорт   #Погода   #МЧС  
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Автор:

Самал Ендибаева

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