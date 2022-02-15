За двое суток из снежных заносов в Актюбинской области спасли 27 человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За два дня в Актюбинской области из снежных заносов во время сильной метели было спасено 27 человек , в том числе двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

На сегодняшний день дороги в области открыты, однако в выходные дни в регионе бушевала метель, скорость ветра местами достигала 20 метров в секунду, из-за чего были закрыты ряд трасс.

Из-за непогоды движение транспорта на дорогах республиканского значения приостанавливали дважды. Однако, несмотря на предупреждения, люди выезжали в дальние поездки и застревали в снежных заносах.

«За два дня сотрудники ДЧС спасли из снежных заносов 25 взрослых и двоих детей, эвакуировали 35 человек», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Так, на трассе Актобе — Астрахань в результате столкновения двух автомашин пострадал мужчина, который застрял в салоне авто. Спасатели вытащили его, применив спецоборудование, и передали врачам скорой помощи.

Жители Абайского сельского округа Хромтауского района выехали на рыбалку и потерялись во время метели. Спасатели нашли их, доставили в город Хромтау.

Также сотрудники ДЧС области перевезли людей, застрявших в машинах в Хромтауском и Мартукском районах.

Департамент по ЧС области в очередной раз напоминает актюбинцам о необходимости учитывать погодные условия при выезде из дома, а также уточнять, открыты ли дороги.



