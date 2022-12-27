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За две недели в СКО зарегистрировали 47 случаев коронавируса

27 Декабря 2022, 14:42
За две недели в СКО зарегистрировали 47 случаев коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области отмечают рост заболеваемости COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе выявили четыре новых случая коронавируса. Из них три в Петропавловске, один – в Кызылжарском районе.

«За последние две недели в области зарегистрировали 47 случаев. В сравнении с аналогичным периодом отмечается рост заболеваемости на 12 случаев. По матрице оценки эпидемиологической ситуации область находится в «зеленой» зоне», - проинформировали в пресс-службе.

Цифры невысокие, тем не менее, тенденция к росту заболеваемости настораживает. С учетом увеличивающегося числа болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Буквально недавно санврачи сообщали, что с симптомами ОРВИ за медпомощью обратились более 20 тысяч человек, более 240 – с гриппом. Выявили в регионе два штамма гриппа, в том числе «свиной».


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