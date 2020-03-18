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За две недели в Казахстан вернут около 4 тысяч туристов
18 Марта 2020 14:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коронавирус внес коррективы в отпуск казахстанцев. Многие до сих пор пребывают в других странах и не могут вернуться домой из-за закрытых границ, высоких цен на билеты, регулярно отменяемых рейсов. С 17 марта корпоративный фонд «Туристік Қамқор» обеспечивает возвращение граждан имеющих туркод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НПП «Атамекен».
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Будет выполнено 18 рейсов в Шарм-Эль-Шейх, Гоа, Коломбо, Пхукет, Мальдивы и Шарджу. Всего за две недели авиаперевозчики SCAT и Air Astana вернут в страну около 4 тысяч туристов.
Туристы, имеющие трудности с возвращением в Казахстан, могут обратиться в корпоративный фонд, оставив заявку на сайте или позвонив на горячую линию 8-7172-279-112.
Ключевые слова: Туризм, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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