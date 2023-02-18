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За две недели показатель заражения COVID-19 вырос в РК на 15% - Айжан Есмагамбетова

Автор:  
Серик Сабеков
18 Февраля 2023, 23:51
За две недели показатель заражения COVID-19 вырос в РК на 15% - Айжан Есмагамбетова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения-главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова призвала казахстанцев соблюдать меры санитарной эпидемиологической безопасности во время предвыборной агитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по республике стабильная, но за последние 2 недели наблюдается рост заболеваемости. Регистрируется до 120 случаев в сутки. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости за последнюю неделю вырос на 15%. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, показатель R выше в 14 регионах, несмотря на то, что все регионы республики находятся в «зеленой зоне». Это свидетельствует о распространенности заболевания. В Казахстане продолжается эпидемиологический сезон по острой респираторной вирусной инфекции и гриппу. С начала эпидемиологического сезона зарегистрировано более 3 млн 400 тысяч случаев заражения ОРВИ. Выявлено более 3 тысяч случаев гриппа», - сказала главный государственный санитарный врач, выступая на заседании Центральной избирательной комиссии.

По ее словам, уровень заболеваемости вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние 2-3 недели по стране инфицирование ОРВИ увеличилось в 1,6 раза.

Айжан Есмагамбетова призвала во время предвыборной агитации строго соблюдать меры санитарной эпидемиологической безопасности в регионах, где участились случаи заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Напомним, за минувшие сутки в Казахстане 90 человек заболели коронавирусом и трое - коронавирусной пневмонией, также известно об одном летальном исходе.

Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
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