За два месяца коронавирус унес жизни более 4 тысяч человек - ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным во вторник, за два месяца коронавирус унес жизни более 4 тыс. человек по всему миру с момента подтверждения первой смерти от этого вируса в городе Ухань в центральном Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным на 10 марта, во всем мире было зарегистрировано 113 702 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, число жертв коронавируса достигло 4 012.

Основная часть случаев заболевания выявлена в Китае, эпицентре вспышки нового коронавируса. Иран, Италия и Южная Корея сообщают о самых высоких показателях заболевания вне Китая.

Согласно последним данным ВОЗ, в Италии подтвердили 9 172 случаев инфекции. В Южной Корее зарегистрировано 7513 случаев заражения, в Иране - 7 161.

Хотя темпы роста новых случаев коронавируса в материковой части Китая несколько замедлились, во многих других странах эти цифры быстро растут.

Как ранее сообщалось, первые случаи заболевания вирусом COVID-19 были выявлены в Брунее, Монголии, на Кипре, острове Гернси и Панаме. В результате общее число стран и регионов, где был выявлен коронавирус, достигло 109, передает агентство Xinhua .

Кроме того, ВОЗ пересмотрела классификацию передачи вируса в Северной Македонии, Польше, Пакистане с «только завозных случаев» на «местную передачу вируса». В результате общее число стран и регионов, где была зарегистрирована местная передача вируса, достигло 61, не считая Китая.