За два месяца движение на республиканских дорогах было ограничено 235 раз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зимний период 2019 - 2020 годов для дорожников начался с закрытия автодороги «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи» в октябре 2019 года из-за мокрого снега. Всего за период с октября по декабрь ограничение движения на республиканских дорогах было введено 235 раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Так, в период с октября по декабрь в Восточно-Казахстанской области было ограничено движение 72 раза. Второй по частоте закрытия дорог идет Акмолинcкая область. Здесь, случаи ограничения повторились 49 раз.

Зачастую закрытие дорог происходит из-за неблагоприятных погодно-климатических условий, ограничивающих видимость и создающих угрозу для возникновения дорожно-транспортных происшествий: туман, метель, мокрый снег, дождь, понижение температуры воздуха.

В ноябре в Восточно-Казахстанской области из-за низкой температуры до -34 градусов дорожникам пришлось закрыть трассы 15 раз. Стоит отметить, что в регионе работают 12 пунктов обогрева. Всего в Казахстане таких пунктов насчитывается 124 единицы. Кроме того, в этом году дорожники заготовили более 60 тысяч кубических метров песка и 13 тысяч кубометров соли для борьбы с обледенением. Во время неблагоприятных погодных условий ТОО «Казахавтодор» осуществляет патрулирование дорог, у предприятия находится 1067 единиц дорожной техники.

Всего зимним содержанием в Казахстане охвачено около 25 тысяч километров автодорог, 21,1 тысяч километров из них содержатся силами ТОО «Казахавтодор», 3,4 тыс. км находится в ведении подрядных организаций на объектах реконструкции и 422 км на переходящих объектах капитального ремонта.

Напомним, решение по ограничению или закрытию дорог общего пользования осуществляется АО «НК «КазАвтоЖол» совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и Комитетом административной полиции МВД РК.