За два года казахстанцы уплатили 447,3 млрд тенге утильсбора

По данным АО «Жасыл Даму», в 2022-2023 годах общая сумма платежей, поступивших в качестве утилизационного сбора, составила 447,3 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из них за транспортные средства и сельскохозяйственную технику уплачено 426,49 млрд тенге, что составляет 95% от всех утилизационных платежей. Остальные 20,8 млрд тенге — уплата за товары и упаковку.

Почти половина платежей поступили от импортеров транспортных средств — 201,86 млрд тенге.

В личной беседе с корреспондентом агентства Kazinform директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян отметил, что приведенная сумма сборов утилизационного платежа (426,49 млрд тенге) включает неполный 2022 и весь 2023 год. Этот показатель напрямую зависит от количества произведенной и импортированной техники, а также от величины ставок.

Кроме того, в 2022 году возник перерыв в поступлении и администрировании сбора, что также сказалось на итоговых показателях за год.

— Производители наряду с импортерами оплачивают утилизационный сбор в полной мере. Затем, по правилам стимулирования, внесенные суммы возвращаются в обмен на соблюдения встречных обязательств производителей техники. Соответственно сумма сбора не включается в цену техники, выпущенной в Казахстане. Таким образом обеспечивается ценовое преимущество перед импортной техникой и создаются условия для развития производства внутри страны, — объяснил эксперт.

Он добавил, что от величины ставки зависит спектр возможностей для улучшения экологической обстановки, в силу того что собранные суммы расходуются по нескольким экологическим направлениям.