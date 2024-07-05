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    10:11, 05 Июль 2024 | GMT +6

    За два года казахстанцы уплатили 447,3 млрд тенге утильсбора

    тенге национальная валюта
    Фото: Kazinform

    По данным АО «Жасыл Даму», в 2022-2023 годах общая сумма платежей, поступивших в качестве утилизационного сбора, составила 447,3 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из них за транспортные средства и сельскохозяйственную технику уплачено 426,49 млрд тенге, что составляет 95% от всех утилизационных платежей. Остальные 20,8 млрд тенге — уплата за товары и упаковку. 

    Почти половина платежей поступили от импортеров транспортных средств — 201,86 млрд тенге.

    В личной беседе с корреспондентом агентства Kazinform директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян отметил, что приведенная сумма сборов утилизационного платежа (426,49 млрд тенге) включает неполный 2022 и весь 2023 год. Этот показатель напрямую зависит от количества произведенной и импортированной техники, а также от величины ставок.

    Кроме того, в 2022 году возник перерыв в поступлении и администрировании сбора, что также сказалось на итоговых показателях за год.

    — Производители наряду с импортерами оплачивают утилизационный сбор в полной мере. Затем, по правилам стимулирования, внесенные суммы возвращаются в обмен на соблюдения встречных обязательств производителей техники. Соответственно сумма сбора не включается в цену техники, выпущенной в Казахстане. Таким образом обеспечивается ценовое преимущество перед импортной техникой и создаются условия для развития производства внутри страны, — объяснил эксперт.

    Он добавил, что от величины ставки зависит спектр возможностей для улучшения экологической обстановки, в силу того что собранные суммы расходуются по нескольким экологическим направлениям.

    Теги:
    Казахстанцы Транспорт Утильсбор Авто
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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