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    12:45, 13 Май 2021 | GMT +6

    За два дня в столичном аэропорту выявлено 8 пассажиров с «красным» статусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За два дня реализации проекта Ashyq сотрудниками Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев были выявлены 9 пассажиров с «желтым» статусом, 8 пассажиров с «красным» статусом, передает МИА «Казинформ».

    Общее количество проверенных 9943 человека. Согласно алгоритму пассажиров с «красным» статусом до приезда скорой помощи изолировали, после чего они были госпитализированы.

    С 12 мая 2021 года полноценно запустили проект Ashyq в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Мы бы хотели предупредить всех пассажиров (кто вылетает) о том, что необходимо заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. В здание терминала пассажиры с «желтым» и «красным» статусами допущены не будут. Вопросы по возврату средств в случае недопуска к рейсу следует направить в авиакомпанию.

    Информация в приложении Ashyq поступает за счет интеграции с общей базой Министерства здравоохранения и определяет статус пассажира: не является ли он носителем вируса в данный момент.

    Чтобы не создавать давки, следует заранее установить приложение и узнать свой статус заранее. «У сотрудников аэропорта на входе в здание воздушной гавани есть планшеты. Те пассажиры, которые не имеют смартфонов, могут забить свой ИИН через планшет сотрудников и узнать свой статус. Что касается иностранных пассажиров, которые не имеют ИИН, они могут проверить свой статус через номер своего паспорта в планшете сотрудников аэропорта.


    Теги:
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