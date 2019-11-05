+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.19 EUR 433.41
RUB 6.14 CNY 55.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За два дня произошло более 90 аварий из-за снегопада на дорогах - ДП Нур-Султана

5 Ноября 2019 12:05
Поделиться:
За два дня произошло более 90 аварий из-за снегопада на дорогах - ДП Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление Местной полицейской службы ДП Нур-Султана предупреждает водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах, в связи с выпадением снега, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Трое молодых людей перевернулись на мотоцикле в Павлодарской области
Пенсионерку с инвалидностью осудили за смертельное ДТП в Алматинской области Из искореженного автомобиля живым извлекли 23-летнего жителя Петропавловска Сбивший мальчика в Корее казахстанец предстанет перед судом в середине ноября

За два дня, 3-4 ноября, зарегистрировано более 90 дорожно-транспортных происшествий.

Плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности. Снегопад значительно осложняет управление транспортным средством, а значит, повышается вероятность возникновения аварий. Также следует учитывать ограничение видимости, метеорологические условия и наличие на открытых участках автодороги порывов шквального бокового ветра. Все эти факторы должны учитываться и водителями и пешеходами.

«Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, и помните о недопустимости езды в зимний период на изношенной и «летней» резине», - говорится в сообщении п ресс-службы ДП г . Нур-Султан.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ДТП, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив