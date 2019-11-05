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За два дня произошло более 90 аварий из-за снегопада на дорогах - ДП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление Местной полицейской службы ДП Нур-Султана предупреждает водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах, в связи с выпадением снега, передает МИА «Казинформ».
За два дня, 3-4 ноября, зарегистрировано более 90 дорожно-транспортных происшествий.
Плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности. Снегопад значительно осложняет управление транспортным средством, а значит, повышается вероятность возникновения аварий. Также следует учитывать ограничение видимости, метеорологические условия и наличие на открытых участках автодороги порывов шквального бокового ветра. Все эти факторы должны учитываться и водителями и пешеходами.
«Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, и помните о недопустимости езды в зимний период на изношенной и «летней» резине», - говорится в сообщении п ресс-службы ДП г . Нур-Султан.
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