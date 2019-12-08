За два дня непогоды 3 человека пострадали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за погоды за два дня на дорогах области в результате ДТП пострадали 3 человека и 4 автомашины получили механические повреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, принятые меры позволили не допустить крупных дорожно-транспортных происшествий, совместными силами спасательных служб и стражей порядка обеспечена своевременная эвакуация водителей и пассажиров, попавших в снежные заносы.

«В течение двух дней, 6 и 7 декабря на дорогах области сохранялась сложная обстановка, вызванная погодными условиями, было закрыто движение на трассах по всем направлениям. Полицией региона приняты необходимые меры по недопущению дорожно-транспортных происшествий, в связи с ухудшением погодных условий. Сотрудники патрульной полиции несли службу в усиленном режиме. На трассах республиканского и областного значения дополнительно к 23 патрулям введены еще 5 автопатрулей, выставлены блокпосты на въездах и выездах из населенных пунктов, со всеми водителями проведены профилактические беседы. Принятые меры позволили оказывать своевременную помощь водителям и пассажирам, оказавшимся в снежном плену», - отметили в ведомстве.

К примеру, 6 декабря на территории Коргалжынского района капитаном полиции Олжасом Даулетовым и сержантом полиции Асетом Габбасовым из сломавшейся автомашины марки «Мерседес» спасены водитель и пассажир, жители столицы. Как оказалось, около 23.30 часов в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге находится автомобиль, у которого произошла поломка. На место незамедлительно направились стражи порядка, которые доставили автомашину и замерзающих жителей Нур-Султана в поселок Коргалжын.

«Не менее сложная обстановка сложилась на трассе «Нур-Султан - Павлодар». Здесь из-за погодных условий образовался затор из 20 автомашин. Выехавшими на место происшествия экстренными службами оказана своевременная помощь водителям и пассажирам транспортных средств. В течение нескольких часов полицейские восстановили движение по дороге, обеспечив сопровождение колонны экипажами патрульной полиции. Принятые меры позволили не допустить на участке автодороги аварийных ситуаций», - добавили в ведомстве.

По информации полицейских, в связи с погодными условиями за два дня на дорогах области в результате различных дорожно-транспортных происшествий пострадали три человека, в результате столкновений 4 автомашины получили механические повреждения.

«В настоящее время ситуация на автодорогах республиканского и областного значения стабильная, безопасность участников дорожного движения находится под постоянным контролем экипажей патрульной полиции», - заверили полицейские.

Полицейские убедительно просят водителей быть бдительными, следить за изменениями погодных условий, не игнорировать оповещения о штормовых прогнозах.