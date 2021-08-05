За два дня 16 столичных заведений нарушили режим карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет соблюдения карантинных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Так, за прошедшие два дня 3 и 4 августа мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 16 заведений.

В Алматинском районе караоке-клуб «Рыба моей мечты» работал с нарушением режима карантина. На следующий день похожее нарушение было выявлено в караоке баре «Mansion».

Нарушения масочного режима, несоблюдение безопасной дистанции и режима карантина выявлено в 4 заведениях Байконурского района. Это рынок «Әмір», магазин «12 Месяцев» и бары «Boroda» и «Muller». 4 августа ещё два заведения - магазин «Small» и лаундж бар «Мята» нарушили постановление главного санврача.

В районе Сарыарка за 2 дня мониторинговые группы выявили нарушение в кафе «Самурык» и бане «Семейная», а также в кафе «Шашл на набережной» и «Playstation Club».

Нарушение режима работы, функционирование летника, нарушение масочного режима посетителями и администрацией, а также несоблюдение социальной дистанции выявлены в пункте быстрого питания «Lavash Food», барах «Панаехали» и «баХабаr» и в компьютерном клубе «Gold Game» в Есильском районе.

Материалы, собранные в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Напомним, эпидобстановка в Нур-Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют свыше 1300 случаев заражения КВИ, на больничные койки попадают до 300 человек со средним и тяжелым течением коронавируса. В этой связи жители и гости столицы, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать саннормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей. Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер может привести к новому всплеску заболеваемости.



