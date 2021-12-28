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За дрифт перед акиматом наказаны шесть водителей в Атырау

28 Декабря 2021 01:43
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За дрифт перед акиматом наказаны шесть водителей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за дрифт перед акиматом к ответственности привлечены шесть водителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«25 декабря около 01:54 сотрудники полиции Центра оперативного управления в ходе службы заметили, что перед зданием городского акимата несколько автомобилей выполняли элементы дрифта. На место были направлены сотрудники патрульной полиции.

В результате три автомобиля были доставлены на штрафстоянку, а водители автомобилей привлечены к административной ответственности. В отношении водителей автомобилей марок Ford Mustang, Ваз 211440 и Hyundai Greta, совершивших дрифт, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования), каждому из которых наложен штраф в размере 14 585 тенге.

Кроме того, аналогичные нарушения трёх автомобилей BMW были выявлены сотрудниками видеонаблюдения Центра оперативного управления 26 декабря около 22:13 часов. Стражи порядка при проверке установили, что один из трех BMW двигался без государственного регистрационного номерного знака.

В отношении двух водителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 595 ( Нарушение правил маневрирования) КоАП РК и наложен штраф на каждого в размере 14 585 тенге. В отношении одного водителя BMW, выполнившего элементы дрифта без госномера, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 595 (Нарушение правил маневрирования) и ч. 5 ст. 590 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств) КоАП РК, наложен штраф в размере 29 170 тенге», - рассказали в пресс-службе ДП региона.



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#Атырауская область   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Виктор Сутягин

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