РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:15, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    За драку 15-летних учениц наказали родителей в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за групповую драку учениц наказали родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В социальных сетях была распространена видеозапись драки девушек-подростков, которая вызвала общественный резонанс.

    По данным видеозаписи сотрудники ювенальной полиции установили, что в драке принимали участие три 15-летние девочки, которые учатся в одном из городских колледжей.

    По словам девушек, драка началась с того, что они произносили слова, оскорбляющие честь друг друга. Родители трех девочек-подростков были вызваны в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК(мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними). Собранные документы направлены в специализированный межрайонный административный суд по делам несовершеннолетних для принятия законного решения», - сообщает пресс-служба ДП региона.

    Полицейские провели профилактические беседы и встречи с учащимися колледжа с участием их родителей и учителей.



    Теги:
    Атырауская область Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!