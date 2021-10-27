За драку 15-летних учениц наказали родителей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за групповую драку учениц наказали родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях была распространена видеозапись драки девушек-подростков, которая вызвала общественный резонанс.

По данным видеозаписи сотрудники ювенальной полиции установили, что в драке принимали участие три 15-летние девочки, которые учатся в одном из городских колледжей.

По словам девушек, драка началась с того, что они произносили слова, оскорбляющие честь друг друга. Родители трех девочек-подростков были вызваны в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК(мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними). Собранные документы направлены в специализированный межрайонный административный суд по делам несовершеннолетних для принятия законного решения», - сообщает пресс-служба ДП региона.

Полицейские провели профилактические беседы и встречи с учащимися колледжа с участием их родителей и учителей.





