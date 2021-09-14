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    15:33, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За долг более 31 млн тенге жителя ВКО сняли с поезда

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В отдел миграционной службы управления полиции Усть-Каменогорска поступило постановление государственного судебного исполнителя о взыскании долга с 52-летнего гражданина А., который задолжал в пользу госорганизации более 31 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы установили, что должник приобрел билет из города Алматы до города Усть-Каменогорска.

    13 сентября на железнодорожном вокзале Усть-Каменогорска мужчину сняли с поезда и доставили в управление полиции для передачи информации судебному исполнителю.

    С начала года за неуплату долга сотрудниками миграционной службы установлено более 150 граждан, которые скрывались от судебных исполнителей и не оплачивали долги.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Транспорт
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