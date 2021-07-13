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    12:00, 13 Июль 2021 | GMT +6

    За добычу криптовалюты теперь будет взиматься плата – ДГД Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что с 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РК, регулирующие взимание платы за добычу криптовалюты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данные поправки были внесены Законом Республики Казахстан от 24 июня 2021 года №53-VII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

    Так, в соответствии с принятыми изменениями введены новые статьи 606-1, 606-2, 606-3, 606-4, 606-5 Налогового кодекса «Плата за цифровой майнинг».

    Плательщиками платы за цифровой майнинг будут являться юридические и физические лица, осуществляющие цифровой майнинг (добычу криптовалюты).

    Объектом обложения платой является объемы электроэнергии, потребленной при цифровой майнинге (добыче криптовалюты).

    Ставка платы за цифровой майнинг составит в размере 1 тенге за 1 киловатт мощности электроэнергии, потребленной при осуществлении цифрового майнинга (добычу криптовалюты).

    Налоговым периодом для исчисления платы за цифровой майнинг является квартал, налоговая отчетность не предусмотрена.

    О результатах своей деятельности плательщики будут информировать уполномоченным органом по вопросам майнинга, которым является Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.



    Теги:
    Криптовалюта Закон и право Налоги Алматы Экономика
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