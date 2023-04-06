АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За добровольную сдачу оружия астанчане могут получить вознаграждение до 350 тысяч тенге. Выплата будет осуществляться в зависимости от категории и технического состояния оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столичном департаменте полиции сообщили о республиканской акции по выкупу у населения незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Акция стартует 10 апреля.

«За добровольную сдачу предметов вооружения предусмотрена выплата из республиканского бюджета от 10 до 100 МРП. Сумма будет варьироваться от 34500 тенге до 345 тысяч тенге. Выплата будет осуществляться в зависимости от категории и технического состояния оружия. По первой категории принимается оружие, которое не потеряло товарный вид, пригодное для стрельбы. За такое оружие выплачивается 100% от рекомендуемой стоимости. Ко второй категории относится оружие, которое не имеет товарного вида, но пригодное для стрельбы. По этой категории будет выплачиваться 70% от рекомендуемой стоимости. Третья категория – оружие, непригодное для стрельбы. По третьей категории будут выплачивать 30% от рекомендуемой стоимости», - сообщил на брифинге представитель управления административной полиции ДП Астаны Азамат Амен.

345 тысяч тенге, то есть 100 МРП, можно получить за автоматическое оружие: любой автомат, огнестрельное нарезное длинноствольное, нарезные пистолеты, гладкоствольное, травматическое оружие.

Старший инспектор по особым поручениям также пояснил, какое оружие не подлежит вознаграждению. Так, вознаграждению не подлежат предметы, непризнанные оружием, боеприпасом, взрывчатым веществом по заключению криминалиста; оружие, состоящее на учете в МВД по категории криминальное оружие – то есть, ранее похищенное или утерянное оружие. Полиция не выкупает зарегистрированное оружие, самодельно изготовленные боеприпасы.

Азамат Амен отметил, что прием видов оружия будет осуществляться в каждом районном отделении полиции. При обнаружении взрывчатых боеприпасов астанчан просят их не транспортировать, незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции, позвонить по каналу 102. Граждане, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной или административной ответственности.