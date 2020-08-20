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За что я люблю Казахстан и казахстанцев  - Аида Балаева поддержала новый конкурс

Автор:  
Ринат Дусумов
20 Августа 2020, 12:00
За что я люблю Казахстан и казахстанцев  - Аида Балаева поддержала новый конкурс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поддержала конкурс Агентства «Хабар» «За что я люблю Казахстан и казахстанцев», передает МИА «Казинформ».

«Агентство «Хабар» объявило интересный конкурс под названием «За что я люблю Казахстан и казахстанцев». Название, на мой взгляд, не совсем удачное, но конкурс весьма полезен и креативен: организаторы предлагают казахстанцам рассказать истории про значимые в их жизни места, события, про людей, оказавших большое влияние на их судьбу. Уверена, что у многих из нас, учитывая, в какую трудную и интересную эпоху мы живем, есть такие ностальгические истории. И они точно не только про то, как люди и события меняли судьбу того или иного человека. Наверняка, многие истории будут про людей, события и проекты, которые внесли свой вклад в развитие разных сфер жизнедеятельности государства, спровоцировали последствия, которые, быть может, мы ощущаем до сих пор», - написала в Facebook Аида Балаева.

Как отметила министр, лучшие из них лягут в основу эпизодов нового сериала, а 50 авторов получат денежные призы.

«Надеюсь, что многие казахстанцы поделятся своими историями и «Хабар» опубликует не только письма победителей, но и всех остальных участников. А мы с удовольствием почитаем их воспоминания! Желаю всем участникам удачи и вдохновения!» - резюмировала Аида Балаева.

Подробности конкурса можно узнать на сайте .


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