За что репрессировали ученых, поэтов и журналистов Казахстана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается работа по исследованию для дальнейшей реабилитации репрессированных ученых, исследователей, писателей, поэтов, журналистов, общественных деятелей. Эти вопросы обсудили на республиканском семинаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы изучаем и будем предлагать для политической реабилитации труды и судьбы ученых, исследователей, писателей, художников, режиссеров, которые в своих научных и художественных произведениях отстаивали национальные интересы и права казахского народа или призывали к борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Республики, и за это подвергались различным формам репрессий», - отметил модератор республиканского тематического семинара, член государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, руководитель Проектного офиса по сопровождению деятельности Госкомиссии Сабыр Касымов.

В частности, по словам С.Касымова, были репрессированы:

- за научные идеи (экономист Азимбай Лекеров, историки Ермухан Бекмаханов, Бекежан Сулейменов, Алькей Маргулан и др.);

- за пропаганду идей свободы и защиты национальных интересов и прав нашего народа (поэты и журналисты Максут Тайшыбаев, Иса Токтыбаев, Елеусиз Буйрин и др.);

- за несогласие и открытые выступления против волюнтаристских реформ Голощекина (советские государственные деятели Смагул Садвакасов, Султанбек Ходжанов, Жалау Мынбаев, Ыдрыс Мустамбаев и др.);

- за отстаивание территориальной целостности республики (прежде всего деятели Алаш – Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Алимхан Ермеков, Уалитхан Танашев, Айдархан Турлыбаев, Мустафа Кукебаев, Смагул Садвакасов, Жумабек Ташенев и др.).

- за связь с «казахскими националистами», представители других народов (общественный деятель Тимофей Сидельников, литературовед и переводчик казахской поэзии Александр Жовтис, музыковед Александр Затаевич и др.).