За что партнеры Азиатского банка развития могут попасть в «черный список» организации - AntikorLive

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире проекта Агентства РК по противодействию коррупции «AntikorLive» состоялось онлайн – интервью с представителем Азиатского банка развития (АБР) Чолпон Мамбетовой. Основной темой диалога Антикоррупционной службы с одной из ведущих международных организаций послужили меры по формированию добропорядочности, принимаемые АБР, передает МИА «Казинформ».

Спикер вышла на связь из г. Эдинбург, Шотландия.

Следует отметить, что в течение последних 26 лет АБР содействовал Казахстану в финансировании, техническом содействии и поддержке знаний путем инвестирования в транспортный и финансовый секторы, сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии.

Таким образом, АБР помогает Казахстану интегрироваться в глобальные транспортные сети, привлекать инвестиции и создавать рабочие места, повышать производительность сельского хозяйства, развивать возобновляемые источники энергии и бороться с изменением климата.

В ходе интервью Ч.Мамбетова рассказала о мерах принимаемых АБР в отношении партнеров, нарушающих деловую этику и принципы добропорядочности. Так, недобросовестным партнерам АБР грозит попадание в «черный список» международной компании.

Кроме того, спикер прокомментировала деятельность антикоррупционного ведомства Республики Казахстан по снижению уровня коррупции.

«Мы видим очень часто как активно и успешно Казахстан в лице Агентства продвигает антикоррупционные мероприятия на международной арене. Среди всех стран Центральной Азии Казахстан действительно очень активно и быстро идет вперед в части противодействия коррупции. Другие страны могут поучиться именно вашему опыту в этом плане», - отметила спикер.