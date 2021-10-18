За что могут оштрафовать заключенного, ответил начальник ДУИС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях осужденный к лишению свободы может быть подвергнут штрафу, рассказал начальник Департамента уголовно-исполнительной системы города Нур-Султана Даулет Рахимбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговором Аршалынского районного суда Акмолинской области за уголовный проступок, предусмотренный частью 2 статьи 378 УК РК, осужденному Д., отбывающему наказание в колонии особого режима столичного Департамента УИС, назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП в сумме 58 340 тенге, выплатить данный штраф ему нужно в течение одного месяца после вступления приговора в законную силу. Осужденный Д., во время массового мероприятия «обед», самовольно пытался покинуть столовую учреждения и был остановлен у входа военнослужащим воинской части №6505, который сделал осужденному замечание о необходимости ожидания остальных осужденных. На сделанное замечание представителя власти осужденный выразил свое недовольство и, в присутствии других осужденных, публично выражался нецензурной бранью в отношении последнего. Данный проступок осужденного зафиксирован на носимый видеорегистратор, что позволило доказать вину осужденного в суде», – сказал Д. Рахимбеков.

Начальник Департамента отметил, что в другом случае за порчу имущества, а именно - выведение из строя камер видеонаблюдения, решением суда Аршалынского района Акмолинской области с осужденных, отбывающих наказание в этом же учреждении, взыскан материальный ущерб, связанный с порчей имущества в сумме 134 000 тенге.

«В этом же учреждении с осужденных К. и С. за умышленное нанесение себе телесных повреждений взыскано возмещение за ущерб на сумму 8 432 тенге. При самоповреждении осужденным оказана медицинская помощь, осуществлен вывоз в учреждения здравоохранения гражданского сектора, израсходованы лекарственные препараты», – пояснил Д. Рахимбеков.

По словам начальника ДУИС, Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан установлена материальная ответственность осужденных к лишению свободы. В случае причинения во время отбывания наказания материального ущерба государству, учреждению, физическим или юридическим лицам осужденные несут материальную ответственность в установленном законом порядке. Осужденный должен возмещать ущерб, причиненный государству, учреждению, дополнительные затраты, связанные с пресечением его побега, а также его лечением в случае умышленного причинения вреда своему здоровью. В этот ущерб могут входить стоимость разрушенных преград, заборов, технических средств, транспорта, а также те расходы, которые пришлось нести в связи с розыскными мероприятиями, задержанием и доставкой осужденного в учреждение. Осужденные обязаны также возмещать расходы, связанные с их лечением, в случае умышленного причинения вреда своему здоровью.

«Основания материальной ответственности осужденных, в основном, не отличаются от действующих правил в отношении свободных граждан. Размер причиненного ущерба определяется по фактическим потерям, на основании данных бухгалтерского учета, исходя из балансовой стоимости материальных ценностей, за вычетом износа по установленным нормам», – отметил Д. Рахимбеков.