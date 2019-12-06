За что лишают родительских прав, объяснили в полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления ювенальной полиции комитета административной полиции МВД Казахстана Асет Оспанов рассказал, за что в Казахстане лишают родительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос лишения родительских прав очень непростой. С одной стороны, в этих семьях несовершеннолетние подвергаются насилию, родители не занимаются воспитанием своих детей, не занимаются исполнением своих родительских обязательств. В основном, это связано с проблемами алкоголизма в семьях, связаны с тем, что эти лица ведут антиобщественный образ жизни, не работают, оказывают негативное влияние на развитие, жизнь и здоровье этого несовершеннолетнего. В этой связи, по инициативе органов полиции ежегодно около тысячи родителей лишаются родительских прав», - сказал в кулуарах СЦК Асет Оспанов.

Вместе с тем, по его словам, лишение родительских прав – мера крайняя. «Предварительно мы этих лиц ставим на учёт, проводим профилактическую беседу, посещаем их по месту жительству, проводим акты обследования.

Рассматриваем их на всех возможных комиссиях, даём рекомендации. После этого уже ставим вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 127 (Неисполнение родительских обязанностей)», - отметил А. Оспанов.

«После неоднократного привлечения к административной ответственности, если мы видим, что в этой семье никаких улучшений не происходит - родитель не исправляется. После рассматриваем на комиссии по делам несовершеннолетних, с участью представителей всех госорганов, и принимаем решение, что из этой семьи ребёнка надо забрать, а родителя лишать прав», - добавил спикер.