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    14:53, 23 Июнь 2023 | GMT +6

    За что хотят платить надбавки тренерам, рассказали в Минкультуры

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    Фото: smapse.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством культуры и спорта Республики Казахстан разработан проект по внедрению системы стимулирования тренерско-преподавательского состава за передачу спортсменов на следующий этап подготовки и управление группами, передает МИА «Казинформ».

    Данная мера позволит повысить заработную плату тренерско-преподавательского состава детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва.

    В соответствии с проектом постановления предусмотрено назначение тренерам-преподавателям доплаты от 10% до 60% от базового должностного оклада за переход спортсмена в вышестоящую физкультурно-спортивную организацию и надбавки от 100% до 130% от базового должностного оклада за руководство группами.

    «Министерством прорабатываются различного рода доплаты и надбавки в целях социальной защиты и стимулирования тренеров-преподавателей. Данный вопрос находится под нашим пристальным вниманием, и мы активно работаем в этом направлении. В стране работают более 15 тысяч тренеров-преподавателей по видам спорта. За 2021-2022 годы на 25% выросла заработная плата тренеров-преподавателей 18 специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, республиканских и областных спортивных школ-интернатов для одаренных детей и 487 детско-юношеских спортивных школ», - отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.


    Теги:
    Общество Спорт Другие государственные органы Минкультуры
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