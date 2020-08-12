За что Геннадий Головкин включен в Книгу рекордов Гиннеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Vringe.com в обзоре социальных сетей со ссылкой на Іnstagram «Бокс ТВ» вспомнил, за что казахстанский боксер Геннадий Головкин был включен в Книгу рекордов Гиннеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Профессиональная карьера казахстанского спортсмена была отмечена не только мировыми спортивными организациями, но и редакторами книги рекордов Гиннеса — боксеру был вручен сертификат, в котором говорилось о том, что он является обладателем мирового рекорда, как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов. Этот факт с легкостью подтверждается даже при поверхностном изучении его биографии. Так, не нужно быть профессионалом, чтобы понять, что сертификат Головкин получил вполне заслуженно. В общем, в течение любительской карьеры Головкин провел 350 боев, из которых выиграл 345 (поражений — ноль); в профессиональной карьере было проведено 37 боев, из которых 34 заканчивались нокаутом, и опять-таки ни одного поражения», — говорится в сообщении.