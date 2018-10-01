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За что Дарига Назарбаева благодарна педагогам
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева поделилась мнением по поводу ситуации с изучением языков в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Не так давно, когда мы защищали государственную программу образования - самый большой вопрос, который вызывал у всех беспокойство было внедрение английского языка в школах. Внедрение предметов на английском языке. И это был большой вызов и все люди, которые работали над этой программой понимали, как это будет сложно. Понимали, как это будет трудно для вас, очень переживали и продолжаем переживать за то, как идёт эта работа», - сказала сенатор на торжественной церемонии награждения лучших педагогов страны.
Депутат выразила мнение, что изначальные проблемы, связанные с изучением английского языка, остались позади.
«Периодически мы встречаемся с вашим министром, интересуюсь как происходит работа и я знаю, что она проходит на отлично. Я надеюсь, что вот этот барьер пройден и мы теперь не боимся английского языка. Да? Очень важно, чтобы все-таки было три языка. И казахский наш родной обязательно для каждого гражданина нашей страны, и русский язык, как язык межнационального общения обязательный, и английский, потому что за ним перспектива, возможности для наших детей совершенно новые открываются», - отметила Д. Назарбаева.
В завершении, сенатор еще раз поблагодарила учителей за их непростой труд.
«Поэтому я ещё раз хочу поблагодарить вас за великое терпение, ваш труд. Что вы иногда любите наших детей больше, чем мы родители. Уделяете им время и проводите с ними время. Спасибо вам за это», - поблагодарила Д. Назарбаева.
Ранее, в Астане наградили педагогов. 48 преподавателей из разных регионов получили в качестве подарка чек на сумму 2,4 млн тенге.
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