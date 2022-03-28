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    За что частных судебных исполнителей лишают лицензии

    28 Марта 2022, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин рассказал о значительных изменениях в законодательстве касательно деятельности частных судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Значительные изменения в закон об исполнительном производстве внесены в 2020 году. Они направлены на защиту прав должников и взыскателей, усиление ответственности ЧСИ. Теперь отсутствие активной работы по взысканию алиментов и другим социальным делам в течение месяца является основанием для лишения судоисполнителя лицензии». – сказал Канат Мусин на Правчасе.

    По его словам, в 2021 году 19 ЧСИ лишены лицензии по таким основаниям.

    «Частный судебный исполнитель после реализации имущества обязан отменить аресты других судоисполнителей. Судоисполнитель теперь обязан ограничить должнику временный выезд из страны. Раньше он мог делать это по собственному усмотрению. Взыскание алиментов с работающего должника с инвалидностью осуществляется только с его заработной платы», - перечислил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минюст
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