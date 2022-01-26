За что будут пользоваться преференциями казахстанские компании – Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке акимата города Нур-Султана состоялось обсуждение проекта Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, разработанной Агентством по противодействию коррупции в рамках реализации поручения Главы государства. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В мероприятии приняли участие аким столицы Алтай Кульгинов, предпринимали города, представители бизнес-ассоциаций, государственных органов, региональной палаты НПП «Атамекен», а также сотрудники Антикора.

«Заложенные в концепции меры направлены на комплексное устранение предпосылок коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности, широкое вовлечение гражданского общества в антикоррупционное движение. Особые акценты сделаны на сокращение государственного участия в экономике, минимизацию коррупции путем контроля за соответствием расходов и доходов госслужащих, а также обеспечения транспарентности бюджетных процессов. Качественная цифровая трансформация всех бизнес-процессов госорганов определена одним из основных направлений антикоррупционной политики. Абсолютное неприятие коррупции будет достигнуто путем повышения антикоррупционной культуры, систематизации воспитательных и образовательных мер, мотивации представителей госаппарата и бизнес-сообщества на добропорядочное поведение. В частности, в концепции закладываются меры стимулирования предпринимателей к внедрению антикоррупционных стандартов», – говорится в сообщении.

Согласно концепции, честно работающие компании должны всячески поощряться через преференции от государства. Это будет мотивировать субъектов предпринимательства быть добросовестными, вести честную игру с контрагентами, государством и клиентами.

«От такого подхода выиграют все. Бизнес получит высокую репутацию и соответственно прибыль, граждане – качественный продукт, государство – фундамент социально-экономической стабильности. Ключевой момент здесь – внедрение антикорстандартов компаниями является делом добровольным», – отметил в ходе презентации первый заместитель руководителя столичного департамента по противодействию коррупции Ильяс Базылов.

Одновременно будет продолжена работа по защите субъектов предпринимательства от неправомерных действий должностных лиц, в том числе рейдерства.

«Нечистые на руку» чиновники будут выявляться с помощью тестирования на коррупционную устойчивость «Интегрити чек», что позволит своевременно выявлять и увольнять недобросовестных служащих, предотвращая ущерб обществу от их коррупционных действий.

Как сообщила советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова, в основе выработанных мер лежат предложения и пожелания граждан, субъектов бизнеса в части борьбы с коррупцией. Их сбор был обеспечен через специально созданный сайт.

В ходе обсуждения предприниматели получили подробные ответы и разъяснения по выработанным мерам и выразили свои позиции касательно проекта концепции.

«Важным в противодействии коррупции является исключение адмбарьеров. Именно цифровизация позволит обеспечить открытость и прозрачность предоставления услуг, создать механизм обратной связи между обществом и властью. Сроки предоставляемых услуг должны быть сокращены до минимума. Нужно не только ужесточить наказание за коррупцию, но и проводить активную антикоррупционную профилактику как для госслужащих, так и для предпринимателей. Важен мониторинг», - подчеркнул председатель Регионального совета Палаты предпринимателей города Нур-Султана Булат Омаров.

В ходе обсуждения стратегического документа, участники обменялись своими мнениями и предложениями по дальнейшему взаимодействию в рамках противодействия коррупции.