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За что будут исключать из Президентского молодежного кадрового резерва

20 Января 2023, 11:20
За что будут исключать из Президентского молодежного кадрового резерва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев назвал условия для исключения из Президентского молодежного кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентство постоянно проводит работу по совершенствованию Президентского молодежного кадрового резерва. В декабре принят указ, предусматривающий порядок исключения из резерва. Исключение будет осуществляться при получении гражданства другой страны, утере гражданства и увольнения с работы по отрицательным мотивам», - сказал он во время пресс-конференции.

Также Дархан Жазыкбаев сообщил, что во всех регионах республики будут созданы региональные молодежные кадровые резерв. В отборе могут участвовать молодые люди не старше 35 лет, имеющие высшее образование, а также стаж работы не менее 3 лет.

«Это станет социальным лифтом для молодежи из регионов. В настоящее время прорабатывается работа по внесению в закон и организации поправок в отношении регионального резерва», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что в этом году пройдет очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв.

Фото: vostokmedia.com


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