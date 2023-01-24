За четыре года в Казахстане на треть уменьшилась численность детей в детских домах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2017–2021 годы в Казахстане на треть уменьшилась численность детей, живущих в детских домах и интернатах. Важнейшим фактором для этого послужила профилактика социального сиротства — стало меньше случаев отказа от малышей и лишения родительских прав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Система усыновления и патроната за эти годы не показала ощутимых сдвигов в лучшую сторону. Казахстан не стал страной без сирот. Число желающих усыновить или стать опекуном за годы пандемии заметно сократилось. Кроме того, несмотря на пропаганду и консультативную поддержку семей, в стране выросла статистика по вторичному сиротству. За 2017–2021 годы численность детей, которых усыновители и опекуны вернули в детдома, увеличилась на 64%.

Статистика по численности маленьких казахстанцев, оставшихся без родителей, за пять лет показывала стабильное снижение каждый год. Если в 2017 году, по данным Бюро национальной статистики РК, сиротами считались 27,3 тысяч несовершеннолетних, то по итогам 2021-го показатель сократился более чем на 4 тысячи, до 22,7 тысяч человек. Более 80% из них, или 18,6 тысяч детей, живут в семьях.

Юридический статус у детей, получивших новый дом, разный. Усыновленных меньше всего — 178 человек (менее 1%). В основном казахстанцы оформляют над сиротами опеку и попечительство (89,1%) или патронат (9,8%).

Это связано с несколькими моментами. В частности, есть этический аспект, когда детей забирают родственники (тети, бабушки и т. д.), и у каждого члена семьи уже есть свой определенный статус. Крайне важны юридические тонкости: родители многих социальных сирот не лишены прав, поэтому таких несовершеннолетних невозможно отдать под усыновление, но можно под патронат. Финансовый вопрос тоже имеет значение. За ребенка, оформленного под патронат, государство выплачивает зарплату родителю и ежемесячное пособие на еду и одежду. Это помогает патронатным семьям со средним и невысоким уровнем достатка.

Динамика устройства сирот в семьи показывает, как сильно этот социальный фактор зависит от экономического кризиса в стране. Начало пандемии стало сдерживающим моментом для многих потенциальных усыновителей и опекунов. Именно в 2020 году число устроенных сирот сократилось почти в два раза (с 880 до 461 человека). Сыграли свою роль и карантинные ограничения. К концу 2021 года прежнее положение еще не восстановилось.

Из трех категорий «новых» родителей за пять лет лишь опекунов стало больше (392 человека против 325 в 2017 году). Патронатных воспитателей стало меньше на 23%, численность усыновителей уменьшилась в пять раз. Если в 2017 году было усыновлено 168 несовершеннолетних, то в 2021 году — всего 31 ребенок.

Не все приемные семьи смогли преодолеть трудности адаптации и по-настоящему принять ребят из детдомов. В 2017 году таких «отказников» было меньше всего (109 человек), в остальные годы — значительно больше (максимум — 199 человек). В 2021 году в госучреждения вернулись 179 несовершеннолетних. Есть в их числе также и дети, которых сотрудники органов опеки по каким-либо причинам сами изымали из приемных семей. Такие случаи единичны и становятся достоянием общественности только в виде анонимных историй в СМИ.

Феномен вторичного сиротства стал поводом для утверждения особых правил для усыновления детей-сирот. Приказом министра образования и науки РК в 2020 году приемные родители перед усыновлением должны пройти курс психологической подготовки и получить сертификат. Возможно, как раз благодаря этому за 2020-2021 годы количество возвратов именно усыновленных детей снизилось с 13 до 2 случаев.

Усыновители в статистике вторичного сиротства занимают наименьшую долю. Чаще всего в детдома ребят возвращают опекуны, попечители и патронатные воспитатели (99%). Их закон не обязывает проходить обучение.

Если сравнить численность «отказных» детей с общим числом сирот, живущих в семьях, их доля будет небольшой (менее 1% каждый год пятилетки).

В то же время, по мнению психологов Национального агентства по усыновлению РК, основной причиной возврата ребенка в детдом являются трудности с адаптацией в семье, и чаще всего возвраты происходят через какой-то небольшой период после усыновления. Поэтому уместно будет сделать сравнение не с общим количеством устроенных ребят, а только с теми, кого усыновили или взяли под опеку в течение того же года.

В таком случае, если предположить, что большинство «отказных» детей были возвращены почти сразу, выходит, что в 2021 году в новых семьях не прижился едва ли не каждый третий устроенный ребенок (прямое соотношение численности возвращенных в госучреждения детей к численности попавших в семьи составляет 27,6%). Пятью годами ранее их доля была значительно меньше — 13,9%.