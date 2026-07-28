КТЖ закупит 131 пассажирский вагон до конца 2027 года

За последние четыре года в Казахстане обновили парк пассажирских поездов — приобретено 418 новых вагонов. Работа по модернизации продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обновление подвижного состава затронуло как внутренние, так и международные маршруты.

— В настоящее время парк пассажирских вагонов составляет 2 159 единиц. В период с 2022 по 2026 годы приобретено 418 новых пассажирских вагонов, которые направлены на ряд маршрутов по Казахстану и за его пределами, — сообщили в пресс-службе НК «Қазақстан темір жолы».

В компании планируют дальнейшее обновление. В этом году заключен договор на приобретение еще 131 пассажирского вагона, их поставят до конца следующего года. Также до 2030 года ожидается поставка еще 557 высокотехнологичных вагонов.

Договоры заключены и на поставку новых локомотивов. На сегодня в инвентарном парке имеется 1 813 локомотивов с уровнем износа 46,2%. В компании рассчитывают существенно обновить технику в ближайшие годы.

— С 2026 по 2036 годы планируется закуп 1 082 локомотивов, что позволит снизить уровень износа до 29,8%. С начала 2026 года парк уже обновлен на 144 единицы современной техники, — заключили в пресс-службе.

Обновления техники и инфраструктуры во многом требует рост пассажиропотока, отмечают в компании. По итогам шести месяцев 2026 года пассажирооборот составил 5 544 млн пассажиро-километров, что на 2,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В КТЖ ожидают, что спрос на железнодорожные перевозки продолжит расти.

— На 2027–2030 годы запланировано поэтапное увеличение пассажирооборота: до 12 058 млн пассажиро-километров в 2027 году, 12 353 млн — в 2028 году, 12 780 млн — в 2029 году и 13 279 млн — в 2030 году, — отмечают в пресс-службе.

В компании подчеркивают, что обновление подвижного состава и локомотивного парка позволит обеспечить устойчивый рост перевозок и повысить качество услуг для пассажиров.