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    15:18, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За бродяжничество сына-подростка наказали жительницу Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области сельчанку наказали за бродяжничество её 16-летнего сына. Полиция задержала юношу в два часа ночи в Успенском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 сентября в 02:00 при очередном патрулировании в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» полицейские Успенского района Павлодарской области задержали 16-летнего юношу, который бродил по улицам села. На тот момент рядом с несовершеннолетним находились его взрослые друзья», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    Полицейские повели его домой к родителям. За неисполнение обязанностей по воспитанию мама подростка привлечена к административной ответственности. Женщина рассказала полицейским, что сын, дождавшись, когда она уснёт, ушёл из дома.
    «С несовершеннолетним и его мамой нами не раз проводились профилактические беседы о его ненадлежащем поведении», – рассказал начальник местной полицейской службы Куандык Шахманов.

    В правоохранительных органах добавили, что родительницу уже привлекали к административной ответственности за неоднократное нахождение ребёнка ночью без родителей. Кроме того, раньше юноша был замечен в пьяном состоянии. За это его мама тоже была привлечена к ответственности.


    Теги:
    Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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