За бродячий скот будут штрафовать жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские вновь подняли проблему бродячего скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка не прекращают профработу с сельчанами. Однако вольный выпас животных продолжается. Надо ли говорить о том, что это идеальные условия для скотокрадов и серьезная угроза на дорогах для транспорта.

«Законодательные изменения подразумевают повышение ответственности для владельцев бродячего скота. Теперь на них распространяется действие статьи об административных правонарушениях, которая, помимо нарушения правил содержания собак и кошек, включает нарушения правил выпаса скота. Сами правила в настоящее время находятся на утверждении местных органов власти. Когда они будут приняты, владельцы или пастухи, допустившие факты вольного выпаса, станут правонарушителями. Санкция статьи подразумевает штраф в 3 МРП (8 334 тенге). Если же бродячий скот станет причиной причинения вреда здоровью или повреждения имущества, штраф возрастёт до 10 МРП (27 780 тенге)», - проинформировал и.о. начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

В области зарегистрированы случаи ДТП, связанные с наездом на животных. К счастью, погибших людей в таких авариях в этом году не было. Серьезные повреждения получали автомобили, гибли животные.